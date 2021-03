Cinquemila vaccini in più, già consegnati alla Liguria, rispetto ai programmi. E’ questa, secondo quanto appreso dall’agenzia Dire, la dote che il commissario Francesco Paolo Figliuolo e il capo del dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio, hanno consegnato al sistema sanitario regionale dopo aver appurato l’operatività del piano vaccinale. Dosi preziose che consentiranno alla Regione di raggiungere più rapidamente l’obiettivo di 13.200 somministrazioni al giorno, quota parte delle 500.000 fissate come obiettivo nazionale dal commissario Figliuolo, da raggiungere entro fine aprile. Figliuolo e Curcio, dopo aver assistito all’apertura del nuovo hub vaccinale della Fiera di Genova, hanno poi incontrato privatamente il governatore Giovanni Toti e la task force sanitaria in Regione.

