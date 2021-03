Le indagini hanno portato complessivamente alla segnalazione di 7 persone ai domiciliari per due degli indagati e alla sospensione per un anno dall’attività professionale un avvocato del foro di Imperia

Due consulenti del tribunale di sono stati posti agli arresti domiciliari in seguito ad un indagine della Guardia di Finanza del comando provinciale di Imperia. Un terzo soggetto coinvolto un avvocato è stato sospeso dall’attività professionale.

Secondo le indagini gli indagati consulenti immobiliari avrebbero,sfruttando la compiacenza di tre avvocati e un impiegato di studio notarile tutti con la qualifica di pubblici ufficiali in quanto delegati alle vendite o custodi giudiziari, tentato di turbare alcune aste immobiliari del Tribunale di Imperia a favore di propri clienti.

Dalle indagini e poi emerso che i due principali indagati non fossero nemmeno in possesso della qualifica professionale di Agente Immobiliare benché esercitassero la loro attività facendola apparire come una regolare agenzia immobiliare.

Ulteriori dettagli in seguito