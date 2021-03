“Tra dicembre e gennaio scorsi l’entroterra ligure è stato colpito dal maltempo e forti nevicate. L’intensità del fenomeno è risultato l’evento nevoso più consistente degli ultimi dieci anni e ha provocato gravi disagi ai quali le amministrazioni comunali hanno cercato di porre rimedio andando talvolta a spendere oltre le disponibilità di bilancio. Pertanto, oggi in consiglio regionale è stato approvato un ordine del giorno della Lega che impegna la giunta a stanziare dei fondi, nella prima variazione di bilancio utile, a parziale ristoro dei Comuni liguri che hanno dovuto far fronte all’emergenza neve dei mesi scorsi”. Lo hanno dichiarato il capogruppo regionale Stefano Mai, il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi e il presidente della III commissione regionale Attività produttive Alessio Piana (Lega).

Forti nevicate dicembre e gennaio, Lega: “ok di Regione Liguria a ristori per i Comuni dell’ entroterra”