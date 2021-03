Giovanni Toti durante il Consiglio regionale è intervenuto sulla crescita dei contagi nel savonese e nell’imperiese. “Se il trend non cambia è possibile immaginare che alle 24 del giorno di Pasquetta talune zone della Liguria non tornino in una fascia di minor rischio ma prolunghino la chiusura pasquale per alcuni giorni. A Savona si è superata la soglia i 250 contagi per 100 mila abitanti a settimana. Se nei prossimi giorni non ci sarà un’inversione di tendenza, è possibile che per le province – o alcuni distretti- di Savona e Imperia, si possa pensare a un prolungamento delle restrizioni”.

