“Occorre mantenere pienamente funzionante la struttura sportiva ‘R. Zaccari’ di Camporosso, che necessita di importanti interventi di ristrutturazione, ed evitare il rischio di chiusura. I Comuni concessionari (Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia e Bordighera) non sono in grado di supportare gli interventi di ristrutturazione per 1,5 milioni di euro per l’impianto di illuminazione, la pista di atletica e la messa in sicurezza. Alcuni anni fa i Comuni avevano partecipato a un bando del ministero dello Sport, ma il progetto era stato escluso. Con la Lega al governo, grazie all’interessamento del nostro deputato Flavio Di Muro, era stato quindi riaperto il bando agli esclusi, ma il Governo Conte 2 ha spostato i fondi dal ministero dello Sport ai capitoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, vanificando il proficuo lavoro fatto. Oggi il consiglio regionale ha quindi impegnato la giunta a finanziare i lavori di riqualificazione necessari per garantire la piena funzionalità dell’impianto. Si tratta di un altro traguardo della maggioranza in Regione Liguria a vantaggio del territorio imperiese”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo.

