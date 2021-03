“Il campo sportivo Zaccari a Camporosso è una struttura unica nel territorio, serve tutti i Comuni del comprensorio intemelio ed è un vero punto di riferimento per decine di società sportive e centinaia di ragazzi. L’attenzione su questo luogo deve accendersi: è per questo che ho inserito l’argomento nell’ordine del giorno in Consiglio Regionale e sono molto soddisfatto che sia stato approvato all’unanimità” dichiara il Consigliere Enrico Ioculano.

“Questo polo sportivo ha ospitato generazioni di sportivi per tutte le discipline dell’atletica leggera, una tipologia di sport all’aria aperta che necessita di attrezzature specializzate che pochissimi centri hanno a disposizione: qui oltre alla pista omologata anche per competizioni e manifestazioni sportive, si trovano le strutture per effettuare lancio del peso, del giavellotto, salto in lungo, salto in alto e molte altre specialità. Risulta inoltre particolarmente utile a tutte quelle persone che oltre ad allenarsi per diletto e salute, si preparano ad affrontare prove fisiche per i concorsi pubblici. Si tratta di un polo fondamentale per la nostra comunità che dobbiamo tutelare e potenziare. La struttura necessita però di importanti interventi di riqualificazione e ristrutturazione per essere funzionale: è per questo motivo che ho chiesto alla Giunta di impegnarsi a finanziare queste opere e sono davvero soddisfatto, per tutto il nostro territorio, che abbia accettato di farlo. Perchè pensare al futuro dei nostri giovani vuol dire anche fornire loro degli spazi sani di aggregazione dove passare il tempo in modo virtuoso e lo sport si conferma veicolo di valori positivi”.

