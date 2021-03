Due le Commissioni consiliari convocate per la prossima settimana a Bordighera, presso la Sala Rossa del Palazzo del Parco. Martedì 6 aprile, alle 12.30, si riunirà la Commissione per gli Affari Generali e la Programmazione; saranno illustrati, tra gli altri punti all’ordine del giorno, il conto consuntivo 2020 e la seconda e terza variazione di bilancio di previsione 2021/2022/2023, comprendente anche le misure del piano di sostegno alle attività economiche cui l’Amministrazione ha lavorato nel corso delle ultime settimane. In corso di seduta verrà affrontata anche la proposta di transazione che coinvolge Comune e società Amarea per la ripresa del contratto di locazione dei locali sottostanti la rotonda di Sant’Ampelio e per il rilascio della concessione in uso del locale per cabine balneari.

Previsto nella stessa giornata, alle ore 13.30, l’incontro della Commissione per il Turismo e la Cultura, Commercio, Artigianato, Agricoltura ed Enogastronomia-Pesca. Saranno inizialmente approfondite le prospettive per l’apertura e la gestione di Villa Regina Margherita e, a seguire, verranno presentati sia il resoconto delle ultime iniziative di promozione sia il piano di sviluppo strategico per il settore turistico.

“Temi importanti per il prossimo futuro e particolarmente a cuore alla cittadinanza, da affrontare in un’ottica di condivisione costruttiva di idee per il bene della comunità.”; questo il commento del Sindaco Ingenito. Le sedute si terranno a porte chiuse; sarà comunque assicurata la diretta streaming.



