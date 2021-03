Gli alunni dell’Istituto “Fermi Polo Montale” di Bordighera-Ventimiglia e dell’Istituto “Ruffini” di Bordighera hanno partecipato venerdì 26 marzo all’ottavo incontro di Educazione Civica organizzato da Radio Voce della Speranza sul tema “La Costituzione spiegata ai ragazzi”.

L’incontro ha visto la partecipazione dell’Avv. Francesca Parmigiani, studiosa di diritto costituzionale e appassionata divulgatrice dei valori della Costituzione tra i più giovani, del Prof. Saverio Regasto, docente di Diritto Pubblico Comparato presso l’Università degli Studi di Brescia e dello scrittore Alessandro Lucà, autore del romanzo “Ti proteggo io”, un’avvincente storia d’amore e d’amicizia contro la mafia dedicata a tutti i testimoni di giustizia.

Gli interventi hanno spaziato dall’ambito storico a quello giuridico, dall’analisi dei Principi Fondamentali della Costituzione al rispetto del delicato equilibrio tra gli organi costituzionali, sottolineando il contributo storico e politico che i nostri Padri Costituenti hanno dato allo sviluppo di una democrazia moderna.

La Costituzione italiana del 1948 è la legge fondamentale dello Stato e rappresenta per tutti gli italiani un faro, un monito a garanzia di valori fondamentali quali la libertà, l’uguaglianza e la pace, che sono alla base della nostra convivenza civile. È quindi fondamentale che i giovani conoscano la Costituzione, soprattutto in momento complesso come quello attuale, perché proprio a loro spetta il compito di essere i cittadini del futuro e di costruire l’Italia che verrà.

La scuola è l’ambiente in cui si formano la coscienza e i valori di ogni individuo: in quest’ottica lo studio dell’Educazione Civica aiuta i ragazzi a sviluppare una dimensione di cittadinanza consapevole dei diritti e doveri propri e altrui. Per questa ragione la Dirigente degli Istituti “Fermi Polo Montale” e “Ruffini”, dott.ssa Antonella Costanza, insieme a tutti i Docenti coinvolti, crede fermamente che questi incontri rappresentino per gli studenti una preziosa occasione di formazione e crescita culturale, civile e sociale.