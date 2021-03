Il parroco di Bonassola (La Spezia), Giulio Mignani, non benedice le palme come forma di protesta contro il documento della Congregazione per la dottrina della fede che vieta la benedizione delle unioni di coppie omosessuali. “Se non posso benedire le coppie formate da persone dello stesso sesso, allora non benedico palme e ramoscelli d’olivo” ha detto don Giulio durante l’omelia della messa della Domenica delle Palme.

