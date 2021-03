Sono stati stanziati dalla Giunta regionale, su proposta del vicepresidente e assessore all’Agricoltura, all’Escursionismo e alla Promozione Territoriale Alessandro Piana , ulteriori 20.000 euro a favore del CAI regionale, il Club Alpino Italiano. Prorogato, di fatto, al 30 giugno, il termine per la conclusione delle attività di valorizzazione della Rete Escursionistica Ligure, regolamentata dalla legge regionale 24/2009. “Per recuperare l’identità storica del patrimonio ambientale e alzare ancora la qualità di vita nella nostra regione -spiega Piana- rivolgiamo sempre più attenzione alla valorizzazione dei percorsi escursionistici, e quindi alla convenzione-quadro tra Regione e CAI Liguria siglata nel 2016, promuovendo experience accessibili e inclusive”.

Rete Escursionistica Liguria, 20 mila euro al Cai Regionale per percorsi sempre più accessibili