L’episodio dell’esplosione che nel 2016 a Sanremo nella Villa delle Rose provocò la morte della proprietaria di 73 anni ed il ferimento dell’attore Gabriel Garko è stato ricostruito ed è contenuto in un fascicolo a Roma in Procura, dopo l’apertura di un’inchiesta sul misterioso suicidio dello sceneggiatore Teodosio Losito. La denuncia dei parenti dello sceneggiatore è stata fatta dopo le rivelazioni fatte durante il “Grande Fratello” in cui si è parlato di un personaggio dell’ambiente televisivo che controlla le vite di alcuni attori, come riporta Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

