La sparatoria di Caramagnetta si sta rivelando una beffa per le vittime, Vito Pedone e la moglie Antonietta Calvo, presi a pistolettate il 14 gennaio 2019 dal vicino di casa. Non hanno ancora visto i 20 mila euro che Domenico Ferraro (nella foto), il feritore, è stato condannato a pagare in Appello ed ora si sono visti arrivare un conto dall’Inps di 60 mila euro per i danni causati in precedenza a Ferraro, come riporta Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

