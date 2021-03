“Intanto stamattina metà della giunta Toti e una serie infinita di autorità erano presenti all’inaugurazione. Il richiamo delle telecamere è troppo forte. Noi continueremo a dire quello che non va. Che rischiano di essere sospese le vaccinazioni somministrate dai medici di famiglia. Che si spende di più. Che l’operazione è l’ennesimo passo verso la privatizzazione della sanità”.

“Ci arrivano foto. Telefonate. Messaggi. Allarmi anche del personale sanitario. All’hub della Fiera del Mare ci sono centinaia di persone raccolte per entrare e ricevere il vaccino. Insomma, rischia di diventare un’occasione per prendere il virus”, così si esprime Ferruccio Sansa, Lista Sansa.

Ferruccio Sansa: “Tutti in coda all’hub di Genova. Prendere il vaccino o il virus?”