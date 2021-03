La crescita di contagi in Riviera torna preoccupante, sul filo della zona rossa. In provincia di Imperia nell’ultima settimana ci sono stati 520 nuovi casi Covd. Un dato che si avvicina a quello più pesante (che aveva motivato le restrizioni per i comprensori di Sanremo e Ventimiglia) di fine gennaio e febbraio, quando era stato superato il limite dei 250 casi settimanali ogni 100 mila abitanti. Ora la Riviera è a 248 casi ogni 100 mila, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

Correlati