Ieri a Camporosso il centro vaccinale del comprensorio intemelio di PalaBigauda è stato chiuso. “Questo centro è arrivato a somministrare 600 vaccini al giorno e può ulteriormente potenziarsi – commenta Enrico Ioculano, consigliere regionale del Pd – Dove sono i vaccini, Presidente Toti? Perché la Liguria somministra il 70% dei vaccini che ha disposizione, rispetto ad altre regioni che arrivano all’ 80, al 90, al 100%? Nel frattempo oggi Toti inaugura il mega hub vaccinale della Fiera, a Genova, e ha dichiarato che lì sì, assicura 2000 dosi di vaccino al giorno. Periferia penalizzata, per far bella figura sui media nazionali per il buon funzionamento della nuova iniziativa”.

