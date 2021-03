Un bel vento da levante ha caratterizzato l’ultimo giorno delle regate dei Dragoni nel golfo di Sanremo. Un finale che ha messo in evidenza gli equipaggi più allenati col vento forte. Due bellissime regate e una classifica finale, con cinque prove portate a termine ed uno scarto applicato, con nomi importanti al vertice: Il Trofeo Paul&Shark è stato vinto dallo svizzero Wolf Waschkuhn SUI318 1QUICK1, seguito da POR 83 di Tovar Mirsky e al terzo posto GBR 819 FEVER di Klaus Diederichs. Primo italiano ITA 6 YANEZ di Giuseppe Duca. Premiati anche il primo Corinthian, ovvero GER 1058 SABINE IV, di Kai-Michael Schaper ed il primo classificato Classic, ITA 49 JAVELIN, di Fabio Mangione.

