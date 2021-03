A.S.D.IMPERIA – CHIERI-IMPERIA 0-0

CHIERI-IMPERIA: primo tempo

20’ cross basso di Giglio dalla sinistra: blocca Marenco il potenziale periclo

25’ pericolo in area nerazzurra ma la conclusione di Ravasi non trova la porta

39’ punizione dai 25 metri per l’Imperia ma il cross di Capra è facile preda del portiere

40’ si interrompe il gioco per soccorrere il guardalinee infortunato

CHIERI-IMPERIA: secondo tempo

59’ Gnecchi da fuori, palla non lontana dal palo

78’ Mose da fuori: tiro alto

CHIERI-IMPERIA 0-0: il tabellino

CHIERI – Marenco, Pezziardi, Pautassi, Sangiorgi (62’ Rossi), Conrotto, Ozara (80’ Benassi), Spera, Castelletto, Valenti, Ravasi, Zaffiro (70’ Mosole). All.: Didu

IMPERIA – Dani; Malltezi, Scannapieco, De Bode, Malandrino; Sassari (46’ Gnecchi), Virga (67’ Di Salvatore), Giglio cap.; Minasso (46’Grandoni), Donaggio, Capra. All.: Lupo

NOTE: Recupero: nel primo tempo 3’ e nel secondo 3’

AMMONITI: Valenti, Zaffiro (Ch.) Virga, Capra (I)

CHIERI-IMPERIA: le dichiarazioni di Mister Lupo

L’allenatore dell’Imperia, Alessandro Lupo, ha parlato al termine del match: ”E’ stato fatto tutto quello che c’era da fare. Abbiamo avuto anche l’occasione per fare male e non l’abbiamo sfruttata. Abbiamo avuto un atteggiamento giustissimo, a partire da domenica scorsa e completa un piccolo percorso che ci fa uscire da una situazione difficile. Non dimentichiamoci che siamo sul pezzo dal 9 agosto e stiamo facendo un’ottima stagione. Anche oggi, abbiamo fatto la partita giusta contro una squadra che gioca un bel calcio e cercava la vittoria“.