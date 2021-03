Walter Pessina era nato il 29 Giugno del 1953 era conosciutissimo nel ponente e non solo per la sua attività di Chef e proprietario del ristorante Carletto di Bordighera. Walter Pessina era malato da tempo ma gli amici , lo dimostrano le testimonianze apparse sui social, sono rimasti comunque profondamente colpiti dalla prematura scomparsa

Bordighera morto Walter Pessina chef ex proprietario del ristorante Carletto