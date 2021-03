Il sindaco di Badalucco, Matteo Orengo, ha comunicato tramite la propria bacheca di Facebook di aver contratto il Coronavirus. “Dicono ci siano due modi per avere gli anticorpi per il Covid 19. Uno è il vaccino l’altro è beccarsi il virus. Per il vaccino sono troppo giovane …” commenta il primo cittadino di Badalucco che ha poi ricevuto decine di messaggi di solidarietà.

