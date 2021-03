Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha ricevuto questa mattina il Console di Tunisia in Liguria Omar Amine Abdallah, accompagnato dal vice console Chayma Chebbi. È la prima visita in Regione di Abdallah dalla sua nomina a Console della Repubblica Tunisina a Genova con giurisdizione su Liguria, Emilia Romagna, Piemonte e Valle d’Aosta, avvenuta a dicembre 2020. Il Presidente Toti e il Console Abdallah hanno parlato dei problemi dell’emergenza pandemica, della comunità tunisina in Liguria e dei rapporti commerciali tra lo stato nordafricano e la Liguria, naturale riferimento per gli scambi con il Nord Italia e il Nord Europa; hanno parlato inoltre delle prospettive di collaborazione futura su porti turistici e nautica da diporto.

