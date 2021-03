La sede di Poste Italiane di Via Matteotti a Imperia aderisce a due importanti iniziative a sostegno dell’ambiente: “M’illumino di meno” venerdì 26 marzo e “Earth Hour” sabato 27 marzo, dove molti palazzi simbolo della città abbasseranno/spegneranno e le luci dalle 20.30 alle 21.30.

L’obiettivo è dare un esempio di buona condotta nel combattere l’inquinamento luminoso, tramite il semplice gesto dello spegnimento della luce per un’ora in modo da ridurre i consumi. Per le stesse sedi sabato 27 marzo sarà la volta dell’Ora della Terra la manifestazione mondiale organizzata per richiamare l’attenzione sulla necessità di intervenire sui cambiamenti climatici in corso mediante un semplice gesto: spegnere la luce artificiale per un’ora nel giorno stabilito.