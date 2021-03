Sono state rese note le designazioni arbitrali in serie D. Derthona-Sanremese, gara valida per la settima giornata di ritorno, in programma domenica 28 marzo alle ore 15 allo stadio Fausto Coppi, sarà diretta dal signor Vito Guerra di Venosa. I collaboratori di linea saranno Giuseppe Daghetta di Lecco e Nicolas Prestini di Pavia.

