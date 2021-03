Imperia di scena a Chieri nell’anticipo della 26° giornata di Serie D, girone A. Con fischio d’inizio alle ore 15, allo stadio ‘De Paoli’. Nel girone di ritorno, il ruolino dei nerazzurri recita due vittorie e un k.o. lontano dal ‘Ciccione’. A dirigere l’incontro sarà il signor Davide Galiffi, della sezione di Alghero, coadiuvato da Vicenzo Ruggiero (di Brindisi) e Riccardo Marra (di Milano). L’andata venne decisa da un penalty trasformato da Edoardo Capra, sul finire del primo tempo. Mister Lupo ritrova proprio Capra, di rientro dalla squalifica, e Mattia Grandoni, recuperato dall’infortunio. Calderone e Travella rimangono indisponibili per i soliti guai muscolari. PORTIERI – Dani, TruccoDIFENSORI – Virga, Scannapieco, De Bode, Malandrino, Gandolfo, FazioCENTROCAMPISTI – Giglio cap., Grandoni, Gnecchi, Martelli, Malltezi, Fatnassi, SancinitoATTACCANTI – Capra, Donaggio, Cassata, Minasso, Di Salvatore, Sassari.

