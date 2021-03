“Il provvedimento con cui l’Antitrust ha sanzionato Autostrade con una multa da 5 milioni di euro per pratica commerciale scorretta in relazione al pagamento dei pedaggi nei tratti interessati da lavori, e perciò soggetti a condizioni di fruibilità critiche, conferma la bontà della battaglia che Regione Liguria sta portando avanti in questi anni per vedere tutelati i diritti dei cittadini. Nella mia veste di consigliere regionale ho proposto diverse iniziative in questa direzione, l’ultima delle quali discussa in Consiglio lo scorso 9 marzo: attraverso un’Interrogazione ho chiesto alla Giunta Toti di sostenere le istanze degli utenti e delle associazioni volte ad ottenere un giusto risarcimento per i disagi subiti. Poiché non può essere in via diretta la Regione a promuovere un’azione collettiva, mi sono messo personalmente a disposizione in tal senso. Il provvedimento dell’Antitrust arriva proprio nei giorni in cui sto consultando avvocati esperti in materia per valutare tutte le ipotesi in campo, a partire dalla class action, e trovare la strada migliore da percorrere. La decisione dell’Autorità Garante dà maggiore forza a questa battaglia finalizzata a fare sì che i cittadini, dopo il danno causato dalla mancata manutenzione, non subiscano anche la beffa del mancato risarcimento per le conseguenze di quest’incuria”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare.

Correlati