Continuano le attività della associazione Bethel in provincia di Imperia. E ne siamo orgogliosi. Sabato 27 marzo saremo presenti in due città:

Sanremo, per continuare la campagna “Dona un prodotto”, presso la farmacia Nola, in corso Imperatrice 9, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30 e Bordighera davanti al Park Hotel, dalle ore 9 alle ore 18, continuato, per distribuire uova pasquali al fine di raccogliere offerte per i più bisognosi.

Associazione Bethel