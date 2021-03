Oggi ai giardini pubblici di Ventimiglia è stata inaugurata la scultura intitolata ‘David’, una rivisitazione del David di Michelangelo in chiave ‘optical art’, realizzata dall’artista di origine brasiliana Marcos Marin, che ha voluto omaggiare la città, dopo il suo recente trasferimento a Torri. E’ una scultura di 4 metri di altezza, che è stata esposta in mostre d’arte internazionali e biennali di scultura monumentale.

