L’Amministrazione Comunale si scusa per il disagio e informa che i contribuenti in regola con i pagamenti riceveranno a breve il provvedimento di sgravio di quanto richiesto”. Così si esprime l’assessore ai Servizi Finanziari, Fabrizia Giribaldi.

Ciò è stato causato da un malfunzionamento del sistema che, nel periodo in questione (2016 e 2017), non ha agganciato tutti i flussi di pagamento trasmessi dall’Agenzia delle Entrate al Comune.

Imperia, inviati per errore solleciti di pagamento della Tar a centinaia a contribuenti che hanno già pagato quanto richiesto