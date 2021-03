Oggi pomeriggio il sindaco Armando Biasi e la maggioranza hanno incontrato gli assessori regionali Marco Scajola e Giacomo Giampedrone per un confronto sulla pista ciclabile e la messa in sicurezza del Rio Verbone. “Ringrazio gli assessori regionali Marco Scajola e Giacomo Giampedrone per la disponibilità. Un confronto costruttivo, per parlare delle opere in atto e di alcuni progetti importanti per la valorizzazione di Vallecrosia” afferma il sindaco Armando Biasi.

