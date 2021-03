Giornata di sopralluoghi quest’oggi da parte della consigliera regionale di Fratelli d’Italia Veronica Russo insieme agli assessori regionali ai Lavori Pubblici e difesa del suolo Giacomo Giampedrone e al Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio Marco Scajola nei luoghi di quelli che potranno essere i cantieri delle nuove piste ciclabili di Bordighera e di Vallecrosia e del tanto atteso scolmatore del torrente Verbone di Vallecrosia. A quest’ultimo sopralluogo ha preso parte anche il consigliere comunale di Vallecrosia e responsabile degli enti locali di FdI Fabio Perri.

“Si tratta di due opere importanti per il territorio che finalmente vedranno la luce e che mi sono impegnata a seguire fin dal mio primo giorno di insediamento in Regione. Voglio ringraziare l’assessore Giampedrone per la disponibilità che sta dimostrando e per il lavoro svolto insieme al fine di accelerare l’iter per la ricerca dei fondi necessari alla realizzazione della messa in sicurezza del torrente Verbone, opera attesa dai cittadini di Vallecrosia da oltre venti anni e che blocca lo sviluppo della città dal punto di vista urbanistico”, commenta la consigliera.

“Sono molto soddisfatta che la Regione si impegni a valutare la possibilità di finanziare quest’ultima opera con circa 10 milioni di euro, costruendo un percorso che individui un lotto funzionale strutturale per la mitigazione del rischio idrogeologico e finalmente liberare la città da questo enorme vincolo”, conclude Veronica Russo.