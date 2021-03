All’età di 97 anni nei giorni scorsi è mancata Ines Guglielmi, la persona più anziana del paese. La vita di Ines è stata strettamente connessa al lavoro legato all’acqua di fiori di arancio amaro (prodotto tipico del territorio usato per aromatizzare dolci e gelati). Da giovanissima si recò insieme alle altre raccoglitrici al Podere Castellan, luogo dove incontrò l’uomo che sarebbe poi diventato suo marito. Ad Ines si deve anche la messa a dimora delle piante di rosa, da cui ora il nipote Pietro, nella sua distilleria, ricava un’acqua aromatica di rose di qualità eccellente. In un’intervista in passato Ines aveva ricordato come la Regina Margherita di Savoia in carrozza si recasse a Vallebona per annusare lungo le vie della città i profumi e le essenze dei fiori di arancio amaro, donando caramelle e fiori alle bimbe preferite.

“Indubbiamente Ines è stata la persona di Vallebona più fotografata e più ripresa dalle telecamere della sua generazione. Una vita davvero lunga, una famiglia numerosa formata da figli, nipoti, bisnipoti e tanti altri nipoti ancora, in qualità di zia. Ne ha viste tante, Ines, nell’arco della sua vita, le sofferenze non le sono di certo mancate, eppure ci ha lasciato positività e allegria. Una vera figlia della terra e della sua energia vitale. Ciau Ine, grassie de tütu” scrive Maria Pia Viale sulla pagina Facebook di Vallebona.

