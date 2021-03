Inseguimento a 70 km/h a Sanremo tra le moto dei vigili urbani ed un monopattino. Una pattuglia ha visto un uomo sfrecciare in monopattino in corso Marconi ed è riuscita a bloccarlo in una stradina che dall’Aurelia porta verso la collina. Il conducente, un immigrato con regolare permesso di soggiorno, è stato multato e il mezzo è stato sequestrato, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

