Paolo Scerni, 46 anni, velista e noto imprenditore genovese del settore marittimo-portuale, figlio dell’ex presidente del Genoa Gianni Scerni, è morto la scorsa notte in un incidente stradale sull’A26, tra Masone e Ovada. Sulla sua Audi A6 si è schiantato contro un Tir che è uscito contromano dall’area di servizio “Anzema” ed ha cercato di compiere una manovra occupando l’intera carreggiata. L’autista è indagato per omicidio stradale.

Paolo Scerni, velista e noto imprenditore, muore scontrandosi con un tir che viaggia contromano in autostrada