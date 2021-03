Si ricorda che l’agevolazione è concessa con il limite massimo di contributo di 60 mila euro, in riferimento alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con nuovi impianti dotati di livelli di efficienza maggiori.

Raggiunto e superato il plafond da 1,1 milioni di euro del bando regionale dedicato al miglioramento della prestazione energetica dei condomini. “Non ci sorprendono le 30 e più domande ricevute in poco tempo, per una richiesta di contributo di circa 1,5 milioni di euro – ammette l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – L’efficienza energetica è la vera frontiera dello sviluppo sostenibile, del risparmio e della tutela del nostro ambiente. Regione Liguria ha dimostrato, anche con questa misura, di recepire al meglio le richieste del territorio, predisponendo uno strumento snello ed efficace che consentirà ai richiedenti di recuperare, a intervento concluso, fino al 65% dell’investimento”.

Efficientamento energetico in Liguria, esaurito il plafond del bando condomini