E’ morta all’ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure la donna rimasta ferita in un incidente ieri pomeriggio sull’A10 a Celle Ligure. La vittima è Denada Nerjaku, 30enne albanese, mamma di una bimba piccola, residente a Vado. La sua auto si è scontrata frontalmente con un tir in un tratto di carreggiata a doppio senso di marcia per un cantiere.

