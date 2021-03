La curva della pandemia in provincia di Imperia resta su livelli preoccupanti, tali da obbligare a tenere alta la guardia. Dopo aver superato i 250 nuovi contagiati alla settimana ogni 100 mila abitanti (valori da zona rossa) ed esser poi scesa a 160, nell’ultima settimana la provincia sta facendo registrare una nuova risalita, con 210 positivi alla settimana ogni 100 mila abitanti, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

Coronavirus, Contagi in risalita in provincia di Imperia: 210 positivi ogni 100 mila abitanti nell’ultima settimana