Il presidente della Liguria Giovanni Toti alla trasmissione “Agorà” su Rai3 ha dichiarato: “Il Paese dopo Pasqua deve riaprire tutto: scuole, bar, ristoranti, palestre, piscine, teatri, musei. In Liguria nelle scuole facciamo tamponi usualmente. Abbiamo notato un’incidenza del virus nella fascia 14-19 anni quasi tre volte maggiore rispetto a altre fasce d’età. Nelle elementari e nelle medie l’incremento non c’è stato”.

