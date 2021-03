A Sanremo la Polizia Penitenziaria ha trovato 4 micro-cellulari nascosti tra lo zucchero in una cella nel padiglione C del carcere di Valle Armea. Sarà forse l’esame del traffico presente sulle utenze collegate ai cellulari che consentirà di risalire agli utilizzatori e individuare chi li ha forniti al recluso. Non si tratta del primo caso avvenuto in carcere a Sanremo, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

