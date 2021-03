I due addetti, un uomo e una donna, al centralino del Comune di Sanremo, hanno contratto il Covid e anche l’usciere (una donna) che garantisce le sostituzioni dell’uno o dell’altra è risultata positiva. Per continuare a garantire il servizio il Comune per un mese si rivolge alla cooperativa sociale Delta Mizar di Camporosso, dato che il problema non pare risolvibile in tempi brevi, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.

