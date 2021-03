Lo sprint sulle consegne dei vaccini nei prossimi mesi sembra confermato. ​ E Legacoop Liguria con ​ le sue cooperative aderenti riconferma il sostegno alla nuova fase della campagna che sta per avviarsi sul territorio.

“Legacoop e le cooperative associate sosterranno la campagna di vaccinazione promuovendo hub di vaccinazione nei territori in accordo con l’autorità sanitaria locale, in collaborazione con Confindustria e Confcommercio, così come è già stato definito nell’organizzazione del primo hub nell’area Fiera e così come stiamo provando ad organizzare in altre zone liguri​ – ha scritto Mattia Rossi, Presidente di Legacoop Liguria, ​ al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti -. Inoltre riconfermiamo la nostra disponibilità ad organizzare, in coerenza con la programmazione regionale, le vaccinazioni aziendali presso le strutture delle cooperative, affiancando ove possibile le vaccinazioni effettuate nelle strutture sociosanitarie e sanitarie”.

Già sono arrivate alla sede di Legacoop Liguria le prime conferme di alcune cooperative.

” Sicuramente segnaliamo già fin da ora la disponibilità ad organizzare presidi di vaccinazione aziendale di Coop Liguria per i propri dipendenti – scrive ancora Rossi a Toti -. ​ Una decisione che crediamo possa rappresentare un’importante aiuto visto il numero di addetti raggiungibili presso alcune delle sedi aziendali di Coop Liguria che vanno a sommarsi alle altre sedi che saranno messe a disposizione da altre cooperative liguri”.

