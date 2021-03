Giovedì 25 marzo è il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. L’edizione 2021, tra l’altro, è più significativa perché avviene nel settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta.

La data è quella che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, e sarà l’occasione per ricordare nel nostro Paese e nel mondo il genio di Dante, con numerose iniziative, tra cui la realizzazione di una cartolina che sarà in vendita negli Uffici Postali con sportello filatelico dal 25 marzo:

Diano Marina, in V.le G. Matteotti 38; Imperia Centro, in V.le G. Matteotti 155 e Sanremo, in Via Roma 158.