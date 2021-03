– presso gli Uffici Protocollo dei Comuni di Ventimiglia, Airole, Olivetta San Michele, Camporosso, Dolceacqua, Rocchetta Nervina, Isolabona, Apricale, Pigna, Castel Vittorio, Vallecrosia, San Biagio della Cima, Soldano, Perinaldo, Bordighera, Vallebona, Seborga nei giorni e negli orari previsti da ciascun Comune per l’apertura al pubblico.

– via PEC all’indirizzo istituzionale del Comune di Ventimiglia, capofila del Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese: comune.ventimiglia@legalmail.it ;

Sono online sul sito www.bordighera.it l’avviso ed il modulo per presentare domanda di assegnazione dei contributi a favore dei nati durante l’emergenza Covid-19 (fra il 1° agosto 2020 ed il 31 gennaio 2021 compresi) per il Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese .

