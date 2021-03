Alla data del 22 marzo, 11 sono le persone positive in sorveglianza attiva presso il domicilio.

Il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, in ottica di piena trasparenza e nel rispetto della normativa privacy, rende noti i dati ricevuti dall’ASL 1 Imperiese in merito ai casi di Covid-19 sul territorio di Bordighera.