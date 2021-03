Domani la crew della scuola di danza Urban Theory parteciperà alla finale dello programma televisivo Italia’s got Talent. “Domani sosteniamo le ragazze della crew Black Widow, della scuola di danza Urban Theory di Vallecrosia. Un orgoglio per noi e per il nostro territorio. Grazie ragazze per il vostro impegno, bravissimi gli insegnanti che con impegno e determinazione hanno raggiunto questo importante traguardo per ben due volte.” afferma il Sindaco di Vallecrosia Armando Biasi. Proseguono Davide Gibelli e Maurizio Morabito: “Complimenti alle Black Widow per il risultato raggiunto, ora dobbiamo impegnarci tutti noi per farle raggiungere un obiettivo così importante per loro, ma anche per il nostro territorio, che, in caso di vittoria, avrebbe una grande visibilità, grazie al lavoro delle ragazze e degli insegnanti. In bocca al lupo!”

