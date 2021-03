Fra i reparti dell’Asl imperiese a pagare di più le conseguenze dell’emergenza Covid e alla carenza di organico è Dermatologia, sulla base dei tempi di attesa medio. Per una visita dermatologica si parla di 227 giorni (7 mesi e mezzo), il dato più alto davanti alla colonscopia con biopsia (122 giorni), ed alla visita gastroenterologica (87), come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Asl 1 Imperiese, 7 mesi e mezzo di attesa per una visita dermatologica