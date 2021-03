Interviene per sedare una lite e rimedia una coltellata all’addome, di striscio. Sabato all’uscita del sottopasso delle Poste un alterco ha interessato due trentenni di Sanremo e Ventimiglia. Un passante, che ha cercato di dividere i due, ha rimediato una coltellata, ma non ha voluto presentare denuncia. Il trentenne che ha dato il fendente è stato denunciato per lesioni aggravate dall’uso del coltello detenuto illegalmente, come riporta Giulio Gavino su “La Stampa”.

