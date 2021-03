Sabato scorso, alle Piscine di Albenga, è andata in scena la IV Prova Regionale del Ponente ligure, categoria Esordienti. Per la Rari Nantes Imperia sono scesi in acqua gli Esordienti A, guidati da Davide Dreossi: Roberta Ascheri, Frida e Linus Callari, Gianluca Gandolfo, Alexandra Lupi, Pietro Novaro, Martina Rigardo, Siria Tassone, Massimo Vander Auwera, Giada Viacava.

Gli Esordienti B, invece, erano guidati dal coach Giulio Ieriti che, al termine della rassegna, ha commentato:” Sono pienamente soddisfatto dei risultati ottenuti dai miei ‘pesciolini’: vedo un continuo miglioramento nella nuotata, nei crono ma soprattutto nell’atteggiamento. Hanno disputato ottime gare curando attentamente la tecnica.

Sono stati bravissimi Carpano e Monzo, per concentrazione e serietà, ed erano alla prima esperienza nelle gare agonistiche. Non è un periodo facile per quanto riguarda le quarantene preventive che, ogni settimana, impediscono ad alcuni bimbi di saltare 10 giorni come accaduto ad alcuni. Ma nonostante l’assenza dagli allenamenti, sono tornati e sono stati bravissimi. Da oggi, torneremo in vasca e saremo subito concentrati sulle prossime gare.“

Ad Albenga, tra gli Esordienti B, erano presenti: Anselmi, Bellini, Callari, Carpano, Maisano, Monzo, Ruscetta e Vander Auwera.