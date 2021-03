L’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino domani, martedì 23 marzo, parteciperà via web alla prima edizione degli Stati Generali Mondo Lavoro del Turismo, evento nazionale che ha come obiettivo creare un confronto costruttivo fra le persone che sono soggetti attivi del mondo del lavoro.

L’assessore si collegherà a partire dalle ore 10 e si confronterà per progettare la ripartenza del comparto con rappresentanti delle istituzioni, imprese, stakeholder, startup e associazioni.

Il programma dell’evento, fino al 26 marzo in diretta online dall’Hotel Splendid di Venezia, abbraccia diverse tematiche sempre più centrali sul mondo del lavoro del Turismo, dalle politiche di rilancio necessarie dopo la pandemia, dai ruoli e le nuove professionalità alle nuove metodologie organizzative, alle azioni che le aziende promuovono nell’ambito della sostenibilità e impatto sociale.

Per ulteriori informazioni: https://www.statigeneralimondolavoro.it/it/portfolio/item/8-stati-generali-mondo-lavoro-del-turismo.html