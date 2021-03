Il 15,3% degli over 80 in Liguria ha ricevuto la seconda dose di vaccino anti covid. Lo ha comunicato il presidente della Regione Giovanni Toti durante il Consiglio regionale straordinario sulla campagna vaccinale. “Stiamo lavorando senza sosta per mettere in sicurezza questa fascia, a cui abbiamo destinato il 90% delle dosi freeze. L’incidenza sui nostri anziani è dimezzata, con calo della mortalità”.

Correlati