In provincia di Imperia tornano a salire i contagi tra studenti e insegnanti: 10 i nuovi casi di positività rilevati con 5 classi finite in quarantena. Sono in particolare i contatti al di fuori dell’orario di lezione ad essere sotto accusa. Ad esempio sabato sera una nota discoteca della Riviera ha ospitato una festa con decine di giovani. Le immagini sono state postate sui social per essere poi cancellate in fretta, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

