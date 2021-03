Un ciclista è rimasto gravemente ferito. Dolceacqua sulla strada Provinciale 70 che porta all’Aria Fina. Le condizioni dell’uomo hanno richiesto il trasporto in elicottero all’ospedale

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta